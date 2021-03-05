شرطة الرياض تقبض على سعودي تحرش بنساء

المصدر: واس

ألقت شرطة الرياض القبض على مواطن سعودي تحرش بنساء بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل يرصد الواقعة.

وصَرّحَ المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، لشخصٍ يتحرش بنساء، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه كافة الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى النيابة العامة.