حادث مأساوي.. كلاب تنهش رجلاً حتى الموت

المصدر: البيان الإلكتروني

في حادث مأساوي تعرض رجل لهجوم مميت خلال تمشيه صباحا بعد كمين نصبه له 7 كلاب من فصيلة البيتبول الشرسة في لاغيدو فيو، وهي منطقة ريفية في جنوب البرازيل.

وكان أغلاسير دي ماسيدو بيريرا، 46 عاما، يستمتع برياضة المشي الصباحية التي يقوم بها يوميا بانتظام، عندما هربت الكلاب المتوحشة من مزرعة تحت البوابة وهاجمته.

وأنقذه المارة من الهجوم الشنيع، واستدعوا سيارة إسعاف، ثم ساعدوه في السير على الطريق للقاء سيارة الطوارئ.

وتم نقل بيريرا إلى مستشفى سانتا كروز في وسط بينهاو، على بعد أكثر من 20 ميلا، وفقا لروسيا اليوم.

ومزقت الكلاب كل جلد وجهه وتركت جمجمته مكشوفة تماما، ما أدى لوفاته بشكل مأساوي متأثرا بجراحه بعد وصوله إلى المستشفى.