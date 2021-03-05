السعودية.. أحد رجال الدفاع المدني يفاجأ بوالده وشقيقتيه في حادث يباشره

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرض أحد رجال الدفاع المدني في السعودية لموقف شديدة الصعوبة أثناء مباشرته لحادث تصادم، حيث فوجئ بوفاة والده وإصابة شقيقتيه في الحادث الذي وقع جراء اصطدام سيارة والده بجمال سائبة بالقرب من قرية ‏الصفراء التابعة لمركز المضيّح، بمحافظة سميراء‎.‎

وشاهد الرجل والده محتجزاً داخل السيارة؛ في حالة وفاة لوقوع قوة الاصطدام على جهته، فيما اتضح إصابة شقيقتيه بإصابات ‏متوسطة، وتم نقلهما إلى مستشفى المحافظة، ثم إلى مستشفى ‏الملك خالد بحائل، وحالتهما الصحية مستقرة، وفقاً لموقع أخبار 24 السعودي‎.‎