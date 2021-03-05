مضيف طيران مصري يعزم ركاب طائرة كاملة على حسابه

المصدر: البيان الإلكتروني

يعرف أهل محافظة الشرقية المصرية بالكرم الشديد وتجلت هذا الصفة في مضيف طائرة تكفل بضيافة ركاب طائرة كاملة على حسابه الشخصي لأنه من مسقط رأسه.

وفي التفاصيل وفقا لليوم السابع، فقد انتشرت الأيام القليلة الماضية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة تجمع أحد مضيفي الطيران مع مجموعة من الركاب الذي اتضح له بعد اقلاع الطائرة أنهم جميعاً "بلدياته" من محافظة الشرقية، وكتب عن كواليس الصورة أنه حين عرف بذلك قرر أن يقدم لهم مشروبات وأطعمة وكل ما يطلبونه على نفقته الخاصة إكرامًا لهم، فكانت النتيجة أنه "عزم الطائرة كاملة".

وقال محمد عكر البالغ من العمر 26 عاما ويعمل مضيفاً جوياً بإحدى الشركات العالمية إنه يمتهن الضيافة منذ سنوات، وإنه بشكل طبيعي وفقًا لأصول العمل الترحيب والاهتمام بالركاب خاصة من كبار السن والأطفال، إلا أنه فوجئ يومها أن جميع الركاب من مسقط رأسه، محافظة الشرقية، وهو ما جعل هذه الرحلة بالنسبة له واحدة من أغرب رحلات الطيران.



وتابع أن زملاءه من محافظة الإسكندرية كانوا يمزحون معه دائماً، بشأن ما عرف عن كرم أهل الشرقية، لذا خطر بباله أن يعرفهم مدى كرم أهل الشرقية في هذه الرحلة، وأضاف أن الأمر بدأ بمزحة ثم انتهى بصورة مبهجة له مع الركاب والذين اعتبرهم كأهله وأكثر، وتابع أن هذه الرحلة تعتبر من ألطف المواقف التي تعرض لها خلال رحلاته حول العالم.

وعن انطباعه حول شهرة صورته الأخيرة عبر صفحات الفيسبوك قال إن مهنته تحتم عليه الظهور بأفضل شكل، بالإضافة لأخلاقه التي تدفعه لتمثيل اسم بلده والتفاخر بها أينما ذهب لأنه عنوان لها.

وعن أغرب المواقف التي تعرض لها قال إنه كان على إحدى الرحلات وفوجئ براكب باكستاني يعرف الشرقية بتفاصيلها ولديه أصدقاء هناك، ووعد عكر بتكرار زيارة مصر قريباً، كما تبادلا معه ارقام هواتفهم للتواصل مرة أخرى.