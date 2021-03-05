الفاتيكان يريد فتح سراديب الموتى في روما أمام الجمهور

يريد الفاتيكان ترميم سراديب الموتى في كوموديلا بالعاصمة الايطالية روما وبالتالي جعلها متاحة للجمهور.

وأعلنت اللجنة البابوية للآثار المقدسة يوم أمس الخميس أنه تم التوقيع على خطة لترميم موقع الدفن في جنوب المدينة.

ويدعم عمليات الترميم ماليا مؤسسة حيدر علييف الأذربيجانية. وشاركت المؤسسة الثقافية بالفعل في تمويل مشاريع أخرى بشأن سراديب الموتى في روما في الماضي.

يشار إلى أن هناك أكثر من 60 من سراديب الموتى في روما. ومع ذلك، فإن العديد منها غير مفتوح امام الجمهور.