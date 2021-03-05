يقتل زوجته الحامل في الشهر السابع لرفضها تحضير الإفطار

المصدر: البيان الإلكتروني

دفعت زوجة مصرية عمرها 30 عاماً حياتها ثمناً لرفضها تحضير الإفطار لزوجها بعدما تعدى عليها بالضرب بوابور الجاز فأحدث كسوراً في قاع الجمجمة ونزيفاً داخلياً في المخ تسببا في وفاتها على الفور.



وفي التفاصيل، فقد تلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوصول جثة سيدة حامل في الشهر السابع، إلى المستشفى، مصابة بكسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي بالمخ للضرب على يد زوجها جراء رفضها تحضير الإفطار له، وتحرر محضر بالواقعة وتم ضبط الزوج وتولت النيابة التحقيق، وفقا لصدى البلد.

وبالفحص والتحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليها وزوجها عمره 32 سنة بسبب خلافات زوجية بعد رفضها تجهيز الإفطار له فما كان من الزوج إلا أن قام بضربها بوابور جاز على رأسها مما أسفر عن إصابتها الموضحة بتقرير المستشفى والتي أودت بحياتها على الفور.

وعلى الفور تم إلقاء القبض على الزوج وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق، صرح المستشار محمد خليفة رئيس نيابة قسم ثان شبرا الخيمة بدفن الجثة وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات واستعجال تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.