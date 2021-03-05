سخر والد حبيبته منه بسبب فقره .. فانتحر

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدم شاب مصري "18 عاماً" على التخلص من حياته شنقاً، إذ ربط حبل غسيل في السقف وصعد على سلم وقام بدفعه أرضاً في الغرفة ما أدى إلى وفاته، بعدما سخر والد حبيبته منه عندما تقدم لخطبتها بسبب فقره.

وكشف شقيق الشاب أنه لم يتحمل رفض جاره له الارتباط بابنته وإهانته، بسبب معاناة أخيه من ضيق الرزق، وشعر أنه أقل من غيره ولم يتحمل فكرة زواجها من شخص آخر.

وأضاف: "والد الفتاة سخر منه بسبب صغر سنه وتفكيره في الارتباط بهذه السن الصغيرة، وفور عودته من منزلهم طلب الجلوس منفردا، وبعد فترة ذهبنا للاطمئنان عليه فوجدناه قد انتحر".