سخر والد حبيبته منه بسبب فقره .. فانتحر
أقدم شاب مصري "18 عاماً" على التخلص من حياته شنقاً، إذ ربط حبل غسيل في السقف وصعد على سلم وقام بدفعه أرضاً في الغرفة ما أدى إلى وفاته، بعدما سخر والد حبيبته منه عندما تقدم لخطبتها بسبب فقره.
وكشف شقيق الشاب أنه لم يتحمل رفض جاره له الارتباط بابنته وإهانته، بسبب معاناة أخيه من ضيق الرزق، وشعر أنه أقل من غيره ولم يتحمل فكرة زواجها من شخص آخر.
وأضاف: "والد الفتاة سخر منه بسبب صغر سنه وتفكيره في الارتباط بهذه السن الصغيرة، وفور عودته من منزلهم طلب الجلوس منفردا، وبعد فترة ذهبنا للاطمئنان عليه فوجدناه قد انتحر".