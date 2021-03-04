نصائح التصدي للزومبي من المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها

المصدر: إعداد: فاتن صبح

إثر توقعات وتنبؤات أشارت إلى وجود كارثة ظهور الزومبي في العام 2021، أصدر المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC ) نصائح لنستعد للتغلب على الموتى المتنقلين تماماً كما نواجه أي كارثة طبيعية أخرى.

وجاء في منشور عبر مدونة المركز، وفق ما ذكر موقع "فوكس فايف دي سي" بأنك "من المحتمل أن تضحك من الخبر الآن، لكنك ستكون سعيداً أنك قرأت الخبر وتعلمت بضعة أمور ربما حول الاستعداد لمواجهة الخطر الحقيقي".

وتضمنت لائحة الاستعدادات وجود كميات كافية من الطعام والماء إضافة للأدوية الضرورية والمعدات والحاجيات ومستلزمات الحفاظ على النظافة الشخصية كالصابون والمناشف إضافة للأغطية والملفات الهامة ولوازم الإسعافات الأولية.

ونصحت المدونة بوضع خطة طوارئ مع الإشارة إلى أنه في حال بدأ الزومبي يجوب الشوارع فإنه مستعد للاستجابة عبر تقديم المساعدة التقنية في المدن والولايات أو بالتعاون مع شركاء دوليين للتعامل مع انتشار الزومبي.