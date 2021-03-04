رضيعة تبتلع بطارية ريموت التلفزيون.. والنهاية مأساوية

المصدر: البيان الإلكتروني

ابتلعت رضيعة تبلغ من العمر 17 شهرا، من ولاية تكساس الأمريكية، بطارية ريموت التلفزيون عن طريق الخطأ.

وتسببت بطارية ريموت التلفزيون في حدوث ثقب بالقصبة الهوائية للطفلة الصغيرة، ما أدى إلى صعوبة التنفس وتناول الطعام.

وظلت الرضيعة لمدة ثلاثة أشهر تعاني في المستشفى، حيث خضعت لعدة عمليات جراحية، ووضعت خلالها على أجهزة للتنفس.

وأظهرت الأشعة التي أجريت للطفلة أنه بمجرد ابتلاعها البطارية بدأت في حرق جدار حلقها لتخضع بعدها لأول عملية جراحية طارئة لإزالة البطارية من حلقها، لكن حالتها ساءت، وفقا لصحيفة «الديلي ميل» البريطانية

وذكرت والدة الطفلة أن الجراحة سارت بشكل جيد، لكن بعد بضعة أسابيع بدأت حالة الطفلة تتدهور مرة أخرى، إلى أن توفيت رغم محاولات الأطباء الشديدة لإنقاذها.