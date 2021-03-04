عروسان يثيران الجدل بطلب غريب من المدعوين قبيل الزفاف

المصدر: البيان الإلكتروني

أثار عروسان الجدل، وأحدثا ضجة كبيرة، قبيل حفل زفافهما بطلبهما الغريب من المدعوين، حيث قاما بجمع التبرعات من أجل زفافهما، الذي تكلف نفقات كبيرة.

وطلب العروسان تبرعات نقدية من المدعوين تقدر بـ 55 جنيهاً إسترلينياً قبل يوم زفافهما، وفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وأرسل العروسان دعوات الزفاف على شكل بطاقة تحت اسم "أتمنى الخير"، مطالبين الضيوف بدفع مبلغ مالي لهما، قدره 55 جنيهاً إسترلينياً.

وطبع الزوجان على واجهة البطاقة قصيدة تخبر عائلتهما وأصدقاءهما بوضعهما المادي، حيث كتبا: "حسابنا المصرفي مدين ونريد تسديد الأموال".

وكتبا فيها كذلك: "لذا نطلب من المدعوين إلى حفل الزفاف الذهاب إلى أقرب ماكينة سحب آلي والحصول على بعض النقود ومنحها إلينا حتى تصبح أحلامنا كعروسين حقيقة".

ووصف رواد التواصل الاجتماعي تلك الدعوة بأنها الأغرب.