يرتكبان جريمة قتل ويطلبان من الجار منشاراً لإخفاء الجثة

المصدر: البيان الإلكتروني

وجهت محكمة فرنسية تهمة القتل إلى رجل والتواطؤ إلى آخر بناء على بلاغ تقدم به جارهما أفاد فيه بأنهما طلبا منه منشاراً لإخفاء جثة رجل قتلاه.

وأوضحت المدعية العامة جاليو ديتليند بودوان، إن رجلاً في منطقة تور دو بان بمقاطعة إيزير جنوب شرق فرنسا، تلقى مساء الأحد "طلباً مفاجئاً من جاريه اللذين أرادا منشاراً بهدف إخفاء جثة".

وأضافت القاضية التي فتحت تحقيقاً في جريمة القتل أن مستأجر الشقة كان يؤوي القتيل الذي كان "بلا مأوى".

وأوقفت الشرطة مساء الأحد المستأجر وصديقاً له كان موجوداً لديه وقت حصول الجريمة. ووُجهت إلى الأول البالغ 34 عاماً تهمة القتل، وأودِع السجن. أما صديقه البالغ 50 عاماً فوجهت إليه تهمة التواطؤ ووضع تحت المراقبة القضائية، وفق "يورو نيوز".

وكان الرجال الثلاثة قد شربوا الكحول وتشاجروا مساء السبت، وتلقى القتيل البالغ 54 عاماً طعنات عدة بسكين. ولجأ الرجلان إلى الجار قرابة العاشرة مساء الأحد في محاولة للتخلص من الجثة التي عثر عليها ملفوفة بأشرطة بلاستيكية لاصقة.