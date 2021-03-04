وزارة التعليم المصرية تكشف سبب وفاة طالبة بالصف الأول الإعدادي أثناء الامتحان

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت وزارة التعليم المصرية سبب وفاة طالبة بالصف الأول الإعدادي أثناء تأدية الامتحان أمس الأربعاء .

وقال مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بسوهاج إن الطالبة المذكورة تعاني من مرض أنيميا البحر المتوسط، وأصيبت بأزمة قلبية مفاجئة أثناء اداء الامتحان مما ادى إلى وفاتها.

وتوفيت الطالبة منة حمدي أحمد عبدالهادي، بالصف الأول الإعدادي، في مدرسة أم المؤمنين الاعدادية بنات التابعة لادارة جرجا التعليمية بمدينة جرجا جنوب محافظة سوهاج، أمس الأربعاء أثناء تأديتها الامتحان بمدرسة أم المؤمنين التابعة لإدارة جرجا التعليمية في جنوب محافظة سوهاج.

وأعلن اللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للأمن بوزارة التربية والتعليم، عضو غرفة العمليات المركزية، وفاة الطالبة منة حمدي أحمد عبدالهادي، بإحدى لجان سوهاج أثناء تأديتها امتحان المجمع للصف الأول الإعدادي أثر أزمة قلبية مفاجئة.

وكانت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم تلقت إخطارا بالواقعة وتبين وفاة منى. ح 13 سنة طالبة بالصف الأول الإعدادي بمدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات بمدينة جرجا عقب إصابتها بأزمة قلبية مفاجئة اثناء اداء الامتحان .

وأفاد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بسوهاج أن الطالبة المذكورة تعاني من مرض أنيميا البحر المتوسط، وفقا لوسائل إعلام مصرية، وتم نقل جثة الطالبة إلى مشرحة مستشفى جرجا العام .

وحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.