أنفق كل ماله لبناء "جزيرة الحب" لمحبوبته.. فحطمت قلبه

المصدر: البيان الإلكتروني

أنفق شاب صيني كل ماله البالغ نحو 16 ألف دولار لبناء حديقة زهور على جزيرة صغيرة أهداها لمحبوبته على أمل أن تقبل بالزواج به، قبل أن يتلقى صدمة قوية برفضه.

وقال الشاب البالغ من العمر 30 عاما أنه أنفق نحو 16 ألف دولار، وهو كل ما يملكه من مدخرات، لصنع "جزيرة الحب"، قرب قرية هيتو بمقاطعة غواندونغ جنوبي الصين، وهي عبارة عن حديقة جميلة مليئة بالزهور، لاسيما زهور أشجار الكرز والخوخ، والتي ترمز إلى الحب والعشق في الثقافة الصينية، وفق "قناة الحرة".

وبحسب تقارير إعلامية، استغرق الأمر منه نحو عام قبل أن يتنهي من إنشاء تلك الحديقة التي تتمتع بمناظر خلابة للغاية، بل أنه استعان بفريق مختص لبناء جسر مقوس يصل بين الجزيرة الصغيرة والبر الرئيسي للقرية.

كما تحتوي الحديقة على أرجوحة ومسار مرصوف بالحجارة على شكل قلب.

وكانت صديقة الشاب "تشو" قد قررت إنهاء علاقتها مع حبييها عقب قرار الأخير بترك المدينة التي يقطنان فيها ليعود إلى قريته بغية العناية بوالديه اللذين بلغا من الكبر عتيا وأصبحا بحاجة إلى الرعاية والاهتمام من ولدهما الوحيد.

ورغم أن الصديقة عبرت عن تأثرها من "المبادرة الرومانسية" التي أقدم عليها تشو غير أنها رفضت بشكل بات العودة إليه، قائلة: "شكرا على إخلاصك ومشاعرك، وأتمنى أن تجد فتاة أفضل مني".

من جانبه قال العاشق المكلوم إنه شخص خجول وانطوائي ولا يجيد التعبير عن مشاعره بمعسول الكلام، ولذلك أراد أن يعبر عن حبه لفتاته بالأفعال.

ورغم النهاية الحزينة، غير أن تلك الحديقة أصبحت مزارا للعشاق والسياح من مناطق مختلفة، وبعضهم عرض الزواج على صديقاتهم هناك.