لوحات مائية من شارون ستون بفراشي الماكياج

المصدر: (دبي - البيان)

مزيج من فراشي التبرج والألوان المائية مضافةً إلى الشهرة العالمية، أحدث ضجة في أوساط المتابعين الـ2.5 مليون، حين أطلت عليهم النجمة الهوليوودية شارون ستون عبر تطبيق «إنستغرام» لتبلغهم بمدى التقدم الذي أحرزته حين قررت إتاحة موهبتها في الرسم على نطاق أوسع. وكانت لوحة «الأم الأرض» المذهلة محط تقدير وإعجاب الملايين، وفق ما جاء في موقع «ديلي ميل».

وعرضت الممثلة البالغة من العمر 62 عاماً لوحة مذهلة ظهرت فيها السماء بتفاصيل رائعة مرسومة بفراشي الماكياج مع مشاهد للهضاب والتلال والممرات الصخرية الوعرة. وعلقت ستون على لوحتها بالقول: «حسناً الآن لقد انتهيت بالفعل. إليكم أمنا الأرض».

وكانت ستون قبل يوم من الانتهاء من اللوحة قد شاركت المتابعين مدى التقدم الذي أحرزته عبر صورة أولية غير مكتملة للوحة المائية التي طغت عليها ألوان البني والأزرق المتدرج والبرتقالي. وتعمل الممثلة المتمرسة حالياً على ثلاثة أفلام يتوقع صدور أول اثنين منها خلال العام الحالي.