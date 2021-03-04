222 %.. تغريدة ترفع الطلب على القمصان مكشوفة الكتف

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

تسابق متسوقون في بريطانيا على القمصان المكشوفة عند الكتف، لارتدائها عند أخذ لقاح «كوفيد 19»، بعد أن أعادت «تغريدة» انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي تلك الموضة القديمة في صناعة الأزياء.

وقد أفاد سوق خصومات الملابس «لوف ذا سايلز» في بريطانيا أنه لاحظ ارتفاعاً نسبته 222 % في البحث عن «القمصان مكشوفة الكتف»، منذ فبراير بالمقارنة مع الوقت نفسه من العام الماضي، كما لاحظ ارتفاعاً نسبته 107% في الطلب على «الصديريات المكشوفة الكتف».

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، جاءت تلك الزيادة المفاجئة مع زيادة عدد الأشخاص الذين اعتنقوا التصميم مرة أخرى، بعد انتشار «تغريدة» على «توتير» حصدت ما يقرب من 58 ألف إعادة تغريد.

فقد نشر شخص اسمه كريس سفيدج من ليفربول صورة لقميص بكتف مكشوف ممازحاً: «قد أطلب هذا من أجل أخذ اللقاح». ويعتقد أن «التغريدة» التي كتبت على سبيل المزاح قد دفعت كثيرين لتبني تلك الموضة، فقد كتب أحدهم: «اشتري قميصاً عاري الكتفين لأتمكن من الكشف عن الذارعين عندما أحصل على اللقاح». وتوالت تغريدات مثلها.