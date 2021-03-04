محكمة تنتزع توأماً من أكبر أم إسبانية

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

لم تكتمل فرحة أكبر أم بتوأمها، بعد أن قررت محكمة إسبانية انتزاع حق رعايتهما مؤخراً، وفق ما ذكر موقع ميرور البريطاني.

وكانت ماوريسيا إبانيز، البالغة من العمر 69 عاماً، قد أنجبت التوأم عام 2017، عقب خضوعها لعملية إخصاب في مختبر بالولايات المتحدة. وولد التوأم غابرييل وماريا في مستشفى شمالي إسبانيا، عام 2017. ويعتقد بأن ماوريسيا أكبر أم على قيد الحياة في إسبانيا. إلا أنها خسرت معركتها في المحكمة، التي أقرت بعدم «صلاحيتها لحضانة» الطفلين البالغين من العمر أربعة أعوام.

