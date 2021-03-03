مصر .. وفاة طالبة بالصف الأول الإعدادي أثناء تأديتها الامتحان

توفيت طالبة مصرية بالصف الأول الإعدادي، اليوم الأربعاء، أثناء تأديتها الامتحان بمدرسة أم المؤمنين التابعة لإدارة جرجا التعليمية في جنوب محافظة سوهاج في صعيد مصر.

وكشف وكيل وزارة التربية والتعليم ماهر عبدالخالق، أنه جرى إخطار غرفة العمليات بالمديرية بتعرض الطالبة لإغماء أثناء أداء الامتحان، فتم على الفور استدعاء سيارة إسعاف ونقلها لأقرب مستشفى، وتبين بتوقيع الكشف الطبي عليها داخل سيارة الإسعاف أنها فارقت الحياة على إثر إصابتها بهبوط حاد بالدورة الدموية، وفقا للمصري اليوم.

ومن جانبه، قرر والد الطالبة المذكورة أن نجلته كانت تعاني من مرض مزمن في الكبد وتقوم بتغيير صفائح دموية شهريًا، وأنه لا يتهم أحدا بالتسبب في وفاتها.