مفاجأة مدوية في خبر تعرض رجل بالخطأ لعملية ولادة قيصرية

المصدر: البيان الإلكتروني

تداولت مواقع إخبارية عدة خبر تعرض رجل أمريكي لعملية ولادة قيصرية بالخطأ بعدما تعرض لنوبة قلبية، مؤكدة أن الأمريكي وايت اتصل على الرقم 911 ليطلب الإسعاف، خاصةً وأنه يعاني من البدانة، ولديه تاريخ من أمراض القلب.

وكشفت صحيفة الميرور البريطانية أن الشخص المقصود اسمه "مايكل ليبرغر" ألماني الجنسية ويعاني من السمنة المفرطة، فاجأته نوبة قلبية جعلت رجال الوقاية والمسعفين في حيرة من أمرهم بسبب وزنه الكبير وصعوبة حمله ونقله إلى المستشفى، فاضطروا لفتح الجدار وحمله على رافعة.

وكانت التقارير الصحافية أن الرجل الأمريكي نقل عن طريق الإسعاف إلى المركز الطبي في سانت ماثيوز، وهناك وقع الأوراق المطلوبة، ليأخذوه بالخطأ إلى قسم النساء والولادة ويخضع للتخدير، وقام الطبيب بإجراء العملية لكنه اكتشف أنه لا يوجد جنين ولا حتى رحم، لأن الشخص المخدر أمامه رجل أساساً وليس امرأة. وفقاً لموقع " folkspaper".

وكشفت التقارير الطبية أن الأطباء حاولوا إجراء عملية قيصرية للرجل البالغ من العمر 34 عاماً، ووجدوا أخيراً أنه لم يكن حاملاً وليس لديه رحم، مؤكدة أن الرجل رفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات بقيمة 1.2 مليون دولار، بعد خضوعه عن طريق الخطأ للعملية.

لكن سرعان ما تبين أن نفس الخبر سبق أن ورد في عامي 2020 و2019 في عدة مواقع إخبارية لا تحظى بمصداقية عالية.

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