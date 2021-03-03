المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

ضرب زلزال بقوة 6.9 درجة العاصمة اليونانية أثينا، صباح اليوم، شعر به السكان المحليين ما أدى بهم إلى الهروب إلى الشوارع بعدما اهتزت المباني.

وقال شهود عيان في لاريسا، موقع الزلزال، إن المباني كانت تهتز والغبار كان يرتفع وقيل إن أحد المنازل اهتز بطريقة عنيفة في أعقاب الزلزال.

وقالت وسائل إعلام محلية إن السكان فروا من منازلهم بسبب الزلزال الذي شعر به ليس فقط في أثينا ولكن أيضًا في عواصم كوسوفو والجبل الأسود ومقدونيا القريبة.

وتم الإبلاغ عن العديد من الهزات الارتدادية في أعقاب الزلزال، ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات، وفق "ديلي ميل".

وقال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) إن الزلزال وقع على عمق كيلومترين (1.24 ميل).

بالفيديو.. زلزال بقوة 6.9 درجة يهز العاصمة اليونانية #أثينا.. وخروج السكان إلى الشوارع بعد اهتزاز المبانيhttps://t.co/pjPdxA1bEk#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ZYM9egOhSC — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 3, 2021