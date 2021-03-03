سرقوا فرحتها بالطفلين.. محكمة تنتزع توأمين من أكبر أم على قيد الحياة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

لم تكتمل فرحة أكبر أم بتوأميها بعد أن قررت محكمة إسبانية انتزاع حق رعايتها لهما مؤخراً، وفق ما ذكر موقع ميرور البريطاني. وكانت ماوريسيا إبانيز البالغة من العمر 69 عاماً قد أنجبت التوأمين عام 2017 عقب خضوعها لعملية إخصاب في المختبر بالولايات المتحدة.

وولد التوأمان غابرييل وماريا دو لا كروز داخل مستشفى بمدينة بورغوس الواقعة شمال إسبانيا في يوم الحب "الفالنتانين" في عام 2017.

ويعتقد أن ماوريسيا التي سافرت بعمر 64 إلى أميركا لإجراء عملية التلقيح أكبر أم على قيد الحياة في إسبانيا. إلا أنها خسرت معركتها الطويلة في المحكمة التي أقرت بعدم "صلاحيتها لحضانة" الطفلين البالغين من العمر أربعة أعوام.

ووجدت محكمة بورغوس أن التوأمين لم يلقيا الرعاية ضمن أفضل الظروف الممكنة نظراً لمعاناة الأم ماوريسيا من حالة صحية لم يتم الكشف عنها.