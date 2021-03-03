معانٍ حزينة تحملها الأزهار

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

معانٍ حزينة مستترة يمكن أن تحملها الأزهار، لا بدّ من التنبه لها، لأنها قد تبعث رسائل غير مقصودة، بحسب ما يؤكد موقع «ميرور»، فالورود مثلاً معناها يختلف تبعاً للونها، فالحمراء يعتقد أنها ترمز للحزن والأسى، ما يجعلها مناسبة لدى وفاة الأقارب.

وتمثل الوردية الغامقة منها معاني الامتنان والغفران. وترمز الورود الصفراء لمتانة علاقة الصداقة. انتقالاً إلى أزهار سيف الغراب فهي تستخدم لإظهار قوة الشخصية واستقامة الأخلاق. أما الزنابق، البيضاء منها تحديداً، فزهرة جنائز كلاسيكية تعني الفخامة والنقاء.