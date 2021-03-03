«كومبي صالح».. منحوتة أفريقية من الليغو في متحف بتورونتو

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

استحوذ متحف في تورونتو على منحوتة تضم 100 ألف قطعة ليغو لمدينة أفريقية مستقبلية من إبداع الفنان الغاني الكندي إيكو نيماكو.

وشكلت التركيبة الضخمة، وفق موقع «بريك فاناتيكس» القطعة الرئيسية داخل معرض الليغو لإيكو تحت عنوان «البناء بالأسود.. حضارات» التي عرضت في متحف آغا خان بتورونتو. وتصور منحوتة «كومبي صالح 3020 الحقبة العامة» البلدة الموريتانية التجارية القديمة بعد 1000 عام في المستقبل.

واستقدم متحف آغا خان المنحوتة من نيماكو المعروف بتصوراته الأفريقية المستقبلية لتاريخ السود وجعلها تقبع بجانب المعرض الأثري «قوافل الذهب شذرات من الزمن» الذي يعالج التأثيرات الثقافية والدينية للممرات التجارية الصحراوية. وأشار مايكل شاغنون المشرف على المتحف إلى أن الاستحواذ على القطعة «يعزز قدرة المتحف على سرد قصص عالمية عن إسهامات الحضارات المسلمة عبر الزمن».

وقد شكل قرب نيماكو من المؤسسة الثقافية دوراً رئيسياً كذلك. وأضاف مايكل قائلاً: «يشكل المتحف مجمعاً ثقافياً للجوار وجزءاً من عملنا كما جزءاً من عمل أي متحف الذي يتوجب عليه دعم الفنانين المحليين».