سعودي يطلق النار على مركز صحي بسبب الإجراءات الاحترازية

المصدر: البيان الإلكتروني

نجحت الشرطة السعودية في تحديد هوية متهم أطلق النار على واجهة مركز صحي في الرياض والإيقاع به.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، حسبما ذكر موقع صحيفة "الرياض"، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يطلق النار على واجهة مبنى لمركز صحي بأحد أحياء مدينة الرياض، بعد منعه من الدخول لعدم تقيده بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة المنطقة من تحديد هويته والقبض عليه.

وأوضح الكريديس أن المتهم مواطن سعودي في العقد الرابع من العمر، وضُبط بحوزته السلاح المستخدم (مسدس)، وجرى إيقافه واتخاذ كل الإجراءات النظامية الأولية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.