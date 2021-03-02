عروس عمرها 23 عاماً تفارق الحياة يوم الصباحية

المصدر: البيان الإلكتروني

توفيت عروس هندية بعد يوم واحد من زفافها في منزلها في مدينة كانور الهندية بسكتة قلبية.

ووفقاً لموقع "إنديا توداي" الهندي، أقيم حفل الزفاف وسعد الجميع دون أن تطرأ أي مشكلة على الحفل، وبعد أن ودعت العروس التي تدعى "ليلى" البالغة من العمر 23 عامًا أهلها للمرة الأخيرة، انتقلت إلى منزلها الجديد.

وبعد ساعات قليلة مرت على الزفاف، توفيت "ليلى" بشكل مفاجئ، وبعد فحصها من قبل الأطباء؛ أوضحوا أنها توفيت بسبب سكتة قلبية، بحسب موقع صدى البلد.

وبحسب الموقع فقد تزوج العريس والذي يدعى "مبارك" في 28 فبراير، من "ليلى عافية" في مسجد أديار جمعة، وأقيم بعد ذلك حفل استقبال في حديقة أديار.

وبحسب التقاليد، جاء العريس مبارك إلى منزل ليلى بعد حفل الزواج. في الليل حوالي الثالثة صباحًا، وأصيبت ليلى بسكتة قلبية وتوفيت.