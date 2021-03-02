تنفيذ حكم الإعدام بحق 11 مداناً في قضايا جنائية في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

نفذت مصلحة السجون بوزارة الداخلية المصرية داخل سجن برج العرب بالإسكندرية، أحكاما بالإعدام بحق 11 مسجوناً مداناً في قضايا جنائية وتم نقل الجثث إلى مشرحة كوم الدكة تمهيدا لتسليمهم لذويهم لدفنهم.

ونفذت أحكام الإعدام في حضور قيادات سجن برج العرب وعضو من النيابة العامة وطبيب شرعي ومندوب من الأوقاف.

وقال مصدر أمني في تصريحات صحافية إنه بعد انتهاء جميع درجات التقاضي الخاصة بالمحكوم عليهم أصبحت الأحكام نهائيا واجبة النفاذ.

وأوضح المصدر أن من بين هؤلاء المنفذ بحقهم الإعدام جزار قتل زوجته وأبناءه، بالإضافة إلى قاتل والدته بتهشيم رأسها ثم إشعال النيران في جثتها، وآخر قتل شقيق طليق شقيقته مستخدماً سلاحاً آلياً وأطلق على عدد من الأشخاص وقتل شخصا وأصاب آخرين.