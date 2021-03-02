بالفيديو.. عامل توصيل يغدو بطلاً بعد إنقاذه طفلة سقطت من الطابق الـ12

المصدر: دبي - البيان

تمكن سائق توصيل في هانوي بفيتنام، في لحظة بطولية، من إنقاذ فتاة تبلغ من العمر عامين، سقطت من شرفة مبنى في الطابق الثاني عشر.

كان السائق البالغ من العمر 31 جالسا في سيارته عند الساعة الخامسة بعد الظهر، ينتظر القيام بعملية توصيل نهار الأحد عندما سمع طفلاً يبكي، ثم بدأت امرأة في الصراخ، فأخرج رأسه من النافذة ليرى ما يحدث.

قال نغوين نغول مانه لوسائل الاعلام المحلية إنه اعتقد في البداية أن الطفل يعاني من نوبة غضب، ثم أدرك سريعاً ما في الأمر. كانت الطفلة على ارتفاع 50 متراً فوق الأرض.

قال لصحيفة " انينهثودو" الفيتنامية: "قفزت من السيارة على الفور محاولاً إيجاد طريقة لتسلق مبنى مجاور. صعدت سطحاً قرميدياً على ارتفاع مترين بحثاً عن موقع مناسب لالتقاط الفتاة.

وفي مقطع الفيديو الذي تم التقاطه من المبنى المقابل، والذي عرضته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يمكن سماع صراخ الجيران ومشاهدة الطفلة وهي تتسلق فوق ذرابزين الشرفة وصولاً إلى حافة رفيعة، قبل أن تتشبث لبضعة دقائق وتفلت قبضتها وتهوي.

في تلك اللحظة، كان ينغوين يقف على السطح المعدني المستخدم في تخزين المحركات، زلت قدمه لحظة وقوع الفتاة، لكنه قفز إلى الامام لالتقاط الطفلة، وكانت صدمة الوقوع قوية إلى درجة إنها خلفت فجوة في السقف.

أوضح نغوين: "حاولت مد يدي وبذلت أقصى جهد ممكن للقبض على الفتاة على أمل ان أتمكن على الأقل من منعها من السقوط مباشرة على الأرض"، مضيفاً: "لحسن الحظ وقعت الفتاة بين يدي فقمت بعناقها، ثم شاهدت الدماء تخرج من فمها فأصبت بالذعر".

تم نقل الطفلة إلى مستشفى الاطفال الوطني، حيث قال الأطباء لوكالة انباء محلية إنها أصيبت بخلع في مفصل الفخذ، لكنها لم تتعرض لإصابات أخرى، وإنها خضعت للتجبير الان وتتم مراقبة وضعها الصحي.