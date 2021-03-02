صور مروعة لأسود يتم قتلها للتجارة بعظامها في صناعة الأدوية

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

نشر موقع "ديلي ميل" البريطاني، صورا لأسود في جنوب إفريقيا تم وضعها داخل أقفاص صغيرة في انتظار ذبحها لاستخدامها في الطب الصيني.

وأظهرت الصور عظام 27 أسداً مذبوحا لبيعها في الشرق الأقصى لاستخدامها في الأدوية أو لصنع الحلي.

وداهمت شرطة جنوب إفريقيا أحد المنازل بعد تلقيها بلاغًا مفاده أن 7000 عظمة قد تم تجفيفها وهي جاهزة للتهريب إلى الخارج.

تبلغ قيمة الرفات المكونة من الأسود واللبؤ 4500 جنيه إسترليني لكل منها في السوق السوداء ويتم نقلها عادة إلى خارج البلاد في رحلات الشحن.

لطالما قام رجل الأعمال البريطاني المعروف بأعماله الخيرية، مايكل اشكروفت، بحملة ضد هذه التجارة وأظهرت تحقيقاته المتعمقة أن أكثر من 3000 مزرعة في جنوب إفريقيا متورطة في هذه التجارة.

في كل عام، يتم بيع 800 هيكل عظمي لأسود وشحنها إلى الخارج بشكل غير قانوني، لكن هذا لا يكفي لتلبية الطلب على العظام التي تحظى بطلب كبير في الصين والشرق الأقصى.

وقال متحدث باسم وحدة الجرائم الخطيرة والمنظمة في شرطة جنوب افريقيا، إنه بناءً على معلومات مؤكدة، تم مداهمة مزرعة في كيمبتون بارك، كروغرسدورب بالقرب من جوهانسبرج.

وقال المتحدث باسم الوحدة، نديفوو مولامو: "لقد اعتقلنا رجلاً يبلغ من العمر 37 عامًا كان موجودًا في المزرعة وسيمثل أمام محكمة كروغرسدورب الابتدائية صباح الاثنين."

يتمثل جزء مهم من تحقيقات الشرطة في اكتشاف المتورطين الآخرين في هذه القضية ومعرفة من أين أتت جميع هذه الأسود وكيف تم قتلها.

وتعتقد الشرطة أن هناك عصابة كبيرة ومنظمة لتهريب العظام وليس شخص واحد.

وتعتبر الأسود من الأنواع المهددة بالانقراض حيث يتبقى أقل من 20 ألفًا في البرية في إفريقيا، وتعتبر عظام النمور أكثر قيمة وهي نادرة جدًا ، لذلك يتم استهداف الأسود الآن.

وفي حادثة مماثلة، في أكتوبر 2019، تم اعتقال ثلاثة مهربين بعد ضبط عظام أسد تزن 342 كجم في مطار أو آر تامبو الدولي في جوهانسبرج.

وتم العثور عليها ملفوفة في رقائق الألومنيوم داخل 12 صندوقًا وتم إرسالها إلى ماليزيا كنقطة انطلاق إلى هدفها النهائي في الشرق الأقصى.

ويتم استخدام عظام النمور عادة في صنع نبيذ أو كعك "عظام النمر" في آسيا.

يمكن أن تعيش الأسود في البرية حتى 15 عامًا وأن تنمو حتى يصل وزنها إلى 500 رطل وتنمو بطول يصل إلى 8 أقدام وطول 4 أقدام وهي واحدة من أخطر الحيوانات المفترسة في إفريقيا.

قام اللورد أشكروفت بتمويل مهمة سرية لمدة عامين أطلق عليها اسم "عملية سيمبا" في جنوب إفريقيا بين عامي 2018 و 2019 لفضح التجارة البربرية في عظام الأسود.

وتشير الأدلة على وجود أسود أسيرة يتم تربيتها فقط من أجل عظامها واتهم أشكروفت حكومة المملكة المتحدة بالتواطؤ لرفضها حظر استيراد جلود تذكارية.

وذكر أحد المدافعين عن البيئة الذي شارك في فضح تجارة عظام الأسود، والذي رفض ذكر اسمه لأسباب تتعلق بالسلامة الشخصية، أن هذه الصناعة أكبر بكثير مما يعتقد العديد من خبراء الحيوانات.

وقال: "الصيادون الأغنياء يدفعون مبالغ باهظة لقتل الأسود بالأقواس والسهام أو بمسامير القوس أو بإطلاق النار عليها.. هناك اهتمام كبير بعظام الأسود في الشرق الأقصى الآن بعد أن أصبحت النمور التي كانت المصدر التقليدي لعظام الأدوية والجرعات العلاجية التقليدية نادرة.

الآن يريدون أن تحل عظام الأسود محل عظام النمر وسيدفعون أموالًا كبيرة مقابل هيكل عظمي لأسد، وخاصة الجماجم والأسنان والمخالب والأعضاء التناسلية المجففة، وفقاً للمتحدث.