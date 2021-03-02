اعتقال رجل غضب من غزال فقتله

المصدر: د ب أ

قالت الشرطة اليابانية إنه تم اليوم الثلاثاء اعتقال رجل قتل غزالا بريا الشهر الماضي في مقاطعة نارا بغرب البلاد، في انتهاك للقانون الذي يحمي الممتلكات الثقافية.

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء أن هاياتو يوشي /23 عاما/، وهو عامل بناء من مقاطعة ماي، وسط اليابان، اعترف بقتل الغزال المحمي بموجب قانون حماية الممتلكات الثقافية، وذلك باستخدام فأس.

ونقل المحققون عن الرجل القول: "بينما كنت ألعب مع بعض الغزلان، أصابني الغضب بعدما صدم أحدهم سيارتي فجأة. وقررت قتله".

ومع ذلك، يعتقد المحققون أن الشاب قتل حيوانا مختلفا بناء على شهادته.

وتردد أن الشاب هاجم الغزال الأنثى، التي يقدر عمرها بـ 11 عاما، في نارا بارك، وهي منطقة جذب سياحي رئيسية، حوالي الساعة الثانية من صباح يوم 7 فبراير.

وتم إخطار الشرطة من جانب أحد المارة عن إصابة غزال في الحديقة، وجرى تحديد هوية المشتبه به من خلال كاميرات المراقبة.