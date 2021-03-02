هل يتكرر زلزال 1992 في مصر؟

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية المصري أنه ليس من المتوقع تكرار زلزال 1992 في الفترة المقبلة في مصر.

وقال القاضي إنه طبقا البيانات والأرصاد التى يقوم بها المعهد ليس من المتوقع حدوث زلزال بهذه القوة وهذا التأثير فى الفترة المقبلة ، موضحا أن المنطقة التى شهدت هذا الزلزال فنيا وزلزاليا لها فترات عمر متوسطها من 75 لـ 100 سنة كى يحدث زلزال من هذا النوع فهو أمر غير متوقع .

وأضاف وفقا لصحيفة "اليوم السابع" أن الشبكة القومية للزلازل تعمل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنها بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالي لمصر كلها وأصبح من المستحيل حدوث أي زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.



والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.



وأوضح القاضي أن مصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث إن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.