المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت الجهات الأمنية السعودية القبض على 6 أشخاص سرقوا 17 سيارة في مكة.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية من القبض على سعودي و(4) مقيمين، منهم (3) مصريين وسوداني، إضافة إلى فلسطيني مخالف لأمن الحدود.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن أعمار المتهمين بين العقدين الثاني والرابع، وارتكبوا سرقة (17) سيارة في محافظة جدة، وتجزئتها وبيعها قطع غيار وسكراب، كما ضبط بحوزتهم (3) سيارات مسروقة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.