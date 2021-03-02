فيديو طريف للشيف بوراك يفاجئ الرئيس الشيشاني قديروف

المصدر: البيان الإلكتروني

في فيديو طريف مازح الشيف التركي بوراك الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، متظاهراً بأنه سيسقط صينية ضخمة على الرئيس.

وحصل مقطع الفيديو على أكثر من 9 ملايين مشاهدة وأكثر من مليون إعجاب منذ أن نشره الشيف بوراك يوم الأربعاء.

ويظهر في الفيديو الذي نشره بوراك عبر "إنستغرام" أثناء تقديم الطعام لقديروف بدا مازحاً وكأنه كاد يُسقط الصينية الضخمة من يديه لإخافة الضيوف. وعلم قديروف أن ما يحدث هو في الحقيقة مزحة، معربا عن إعجابه بنهج الشيف بوراك.