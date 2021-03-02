فيديو..رئاسة الحرمين تكشف مراحل تنظيف سطح الكعبة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت رئاسة شؤون الحرمين في المملكة العربية السعودية عن مراحل تنظيف سطح الكعبة المشرفة.

وقالت في تقرير مصور، نشرته على حسابها بموقع "تويتر"، اليوم الاثنين، إن العملية تجرى بشكل دوري وتستغرق 20 دقيقة وتتم بأياد وطنية وآليات حديثة.

وأوضحت أن عملية تنظيف سطح الكعبة تتم من خلال فريق فني مختص، خلال عدة مراحل، أولها إزالة الأتربة والغبار، ثم مسح السطح من الخارج وحامل الكسوة.

بعد ذلك، يتم غسل سطح الكعبة بالماء ثم مسحه قبل أن يتم تجفيفه.

من جانبه، أكد المدير العام المساعد للشؤون الفنية والخدمية للشؤون الإدارية منصور بن محمد المنصوري أن عملية تنظيف سطح الكعبة تستغرق 20 دقيقة فقط، بعدما كان الأمر يتطلب 40 دقيقة في الماضي، مرجعا ذلك إلى التقنيات الحديثة التي أسمهت بشكل كبير في إنجاز الأعمال في وقت قياسي.