شاهد.. اشتعال حريق هائل فوق جسر قيد الإنشاء في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

سيطرت شرطة الحماية المدنية المصرية على حريق هائل نشب فوق جسر قيد الإنشاء في القاهرة.

وذكر موقع صحيفة "الشروق" أن الحريق شبَّ فوق الجسر الجديد الجاري إنهاء العمل به الواقع في نهاية شارع 306 بالمعادي، قرب الطريق الدائري بمنطقة صقر قريش.

وأوضح أن أعمدة النيران وألسنة اللهب تصاعدت أثناء تأدية بعض العمال مهامهم لإنهاء بناء الجسر.

وتسبب الحريق في ذعر لأهالي المنطقة، وتعطلت حركة المرور على طريق الأوتوستراد في الاتجاهين، إلى أن تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق إلى حين الوقوف على أسبابه.