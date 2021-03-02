أصيب بغيبوبة سكر أثناء القيادة فدهس 8 أشخاص

المصدر: البيان الإلكتروني

دهس مسن مصري 8 أشخاص بعد إصابته بغيبوبة سكر خلال قيادته سيارته بمنطقة الطالبية في الجيزة.

وفتحت النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول اصطدام قائد سيارة بعدد من المواطنين بالطالبية، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، واستعلمت عن الحالة الصحية للمصابين.

ودهس المسن 8 أشخاص خلال قيادته سيارته بمنطقة الطالبية، وأشارت التحريات الأولية، إلى أن قائد السيارة أصيب بغيبوبة سكر، مما أدى لفقدانه الوعي، واصطدمه بالمصابين، وفقا لصحيفة اليوم السابع.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، والتحفظ على قائد السيارة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.