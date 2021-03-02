أنثى طائر نادر تصبح «أماً» بعمر 70 عاماً

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

أصبحت أنثى الطائر البري الأطول عمراً في العالم، أماً مرة أخرى في مطلع فبراير، بعدما وضعت بيضة أفرخت في جزيرة الميدواي التابعة للولايات المتحدة وسط شمال المحيط الهادي.

وكان العلماء قد ربطوا شريطاً أحمر على كاحل أنثى الطائر المسمى «ويزدوم»، وهي من فصيلة القطرس عام 1956.

وكان عمرها يقدر بخمس سنوات، مما يعني أنها بلغت حالياً الـ70 عاماً. وأفاد موقع مجلة مؤسسة «سميثسونيان» الأمريكية أن العلماء كانوا يعتقدون قبل 20 عاماً أن عمر «قطرس لايسان» لا يتجاوز الـ40، لكن عندما أعاد عالم الأحياء، تشاندلر روبنز، تجديد الشريط حول كاحلها، كانت «ويزدوم» بعمر 51 عاماً. وفي الواقع قد تكون «ويزدوم» حتى أكبر من 70 عاماً، لكنها لم تتوقف عن وضع البيض ثماني مرات في السنوات الـ11 الماضية. وفيما «قطرس لايسان» يعيش مع شريك مدى الحياة، كان على «ويزدوم» العثور على أكثر من شريك.