الشرطة المصرية تكشف سر فيديو الاعتداء على سيدة وزوجها

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت الشرطة المصرية سر مقطع فيديو متداول تدَّعي فيه سيدة اعتداء رئيس مباحث وضباط قسم أول أكتوبر بالجيزة عليها وزوجها بالضرب.

وأوضحت الشرطة، حسبما ذكر موقع صحيفة "الدستور"، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أن المدعية والدة شخص صدر لطليقته حكم بتسليم كريمتهما لوالدتها.

وأكدت أنه حال معاونة الجهات الإدارية في التنفيذ، اعترضت والدة الشخص المشار إليه "المدعية" وامتنعت عن التنفيذ، وتم إثبات ذلك في محضر التنفيذ.

ولفتت إلى أنه عند استمرارها في الامتناع عن التنفيذ مهددة بإلحاق الأذى بنفسها، نجحت الشرطة في إقناعها بالعدول عن موقفها خشية التعرض للمساءلة الجنائية، فامتثلت، وحينها تمكنت الجهات المعنية من تنفيذ الحكم وتسليم الطفلة لوالدتها.

ونفت الشرطة صحة ما تم تداوله في هذا الشأن جملةً وتفصيلاً على بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بخصوص تلك الواقعة وما يشتمل عليه الفيديو المتداول من ادعاءات.