يبيعان طفلتهما لتأمين علاج الأخرى

المصدر: وكالات

أقدما زوجان على بيع طفلتهما البالغة من 12 عاماً مقابل مبلغ زهيد من المال في واقعة صدمت الرأي العام في الهند.

وبحسب "الحرة" أن رجل وامرأته يقطنان في ولاية أندرا براديش جنوبي شرقي الهند لم يجدا مناصا سوى بيع ابنتهما البالغة من 12 عاما لتأمين بعضا من تكاليف علاج شقيقتها التي تكبرها بأربع أعوام.

وأشارت إلى أن شخصاً يدعى تشينا صبيها هجرته زوجته، فقرر أن يستغل الضائقة المادية لأولئك الزوجين ليدخل معهما في مفاوضات لشراء ابنتهما حتى تصبح زوجته لاحقا.

وكان الزوجان قد طلبا في البداية مبلغ 25 ألف روبية، ولكن بعد نقاش وأخذ ورد قبل الزوجين أخذ 10 ألف روبية أي ما يعادل 136 دولار أمريكيا.

وحضر "الأربعاء" الماضي، صبيها إلى منزل الطفلة حيث اصطحبها إلى منزل أحد أقاربه تمهيدا لعقد قرانه عليها في وقت لاحق.

ولكن بكاء الطفلة المرير جعل الجيران يشكون أن ثمة خطب ما مما جعلهم يستدعون الشرطة والتي سارعت إلى إيداع الفتاة في أحد مراكز رعاية الطفولة بعد أن علمت بقصتها.

أما "الشاري" فقد جرى اعتقاله، بينما برر أهل الطفلة بيعهما لفلذة كبدهما بحاجتهما إلى المال لتأمين علاج ابنتهما الأخرى التي تعاني من مرض في الجهاز التنفسي.