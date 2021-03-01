ضبط مسؤولة مصرية أطلقت اسم زوجها على شارع

المصدر: البيان الإلكتروني

ضبطت الأجهزة الأمنية المصرية مهندسة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، قامت باستغلال موقعها الوظيفي والإخلال بمقتضيات الوظيفة العامة والحصول لنفسها على مكاسب معنوية، وواجهة اجتماعية، حيث استغلت عملها، وقامت بتحديث بيانات الشوارع، وإطلاق أسماء زوجها وأقاربه على الشوارع غير المسماة بالمدينة.



وكانت بعض البرامج التليفزيونية قد لفتت نظر الأجهزة الأمنية إلى واقعة قيام موظفة بإطلاق أسماء عدد من أقاربها على بعض شوارع مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، وأسفر فحص الأجهزة الأمنية عن صحة الواقعة، دون قيام الموظفة بعرض أسماء الشوارع الجديدة على السلطة المختصة وبالمخالفة للقواعد والإجراءات المنظمة لهذا الشأن، وتم تسجيل أسماء الشوارع بأسماء أقاربها بقاعدة بيانات المركز التكنولوجي لرئاسة الوحدة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.