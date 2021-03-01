شرطة تعاقب مخربين بإجبارهما على غسل سياراتها بفراشي الأسنان

المصدر: إعداد: فاتن صبح

ألقت شرطة بلدة بيترلي البريطانية القبض على مراهقين تعمّدا تلطيخ حافلة الشرطة بالوحل، إلا أنها أعطتهما فرصة أخرى وجعلتهما يقومان بتنظيف حافلات الشرطة بواسطة فراشي أسنان زودهما بهما الوالدين.

وأشار موقع "ميرور" إلى أن الشرطة وأملاً منها بكبح هذا التصرف المعادي للمجتمع وجدت العقاب المناسب لهما فأجبرتهما على تمضية بعد ظهر، يوم الخميس الفائت، في تنظيف سيارات الشرطة بواسطة فراشي الأسنان، وذكرت أن الوالدين كانا متعاونين بدورهما فقاما بتأمين الفراشي بنفسيهما.

قالت المحققة إيما كاي: " تعتبر عواقب رمي الأشياء على المركبات المتحركة أكثر خطورة بكثير مما يعتقدان، وأنا واثقة من أنه تسنى لهما للتفكير بتمعن في ذلك أثناء قيامهما بعمليات التنظيف."

ويبدو أن المراهقين قد خططا جيداً للعملية التخريبية فاعتمرا قبعات صوفية في محاولة لإخفاء ملامحهما، لكن ليس بما يكفي لمنع الشرطة من إلقاء القبض عليهما لدى محاولتهما الهرب بعد رمي حافلتهما بالوحل.

وأضافت مشيرةً إلى أن تلك ليست فرصةً فقط للمعتديين الشباب ليتحملا مسؤولية ما قاما به، بل لعناصر الشرطة الذين تسنت لهما الفرصة أيضاً لتوجيه الشابين على نحو مثمر. وقالت: "لقد تصرف الوالدان بشكل داعم جداً لقرارنا، وكانا ممتنين لأن ولديهما أبديا استعداداً للتفكير ملياً قبل الانحراف نحو أي سلوك إجرامي." وختمت بشكل طريف قائلةً: "حتى أنهما حرصا على تأمين فراشي الأسنان للتأكد من الحافلات ستتمتع بلماعية أكبر عند التنظيف."