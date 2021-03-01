الأردن.. القبض على عشرينية حطمت زجاج 15 مركبة بشكل هستيري

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت السلطات الأردنية القبض على شابة عشرينية بعد إقدامها على تحطيم وتكسير زجاج عدد من المركبات في منطقة الحي الشرقي بمدينة إربد بشمال البلاد.

ووفقا لما نقل موقع "خبرني" عن أصحاب المركبات، حطمت الفتاة زجاج نحو 15 مركبة بالحجارة، وهي تصرخ بشكل هستيري، وبالرغم من محاولتهم منعها، إلا أنها استمرت بتحطيم الزجاج بشكل عشوائي، حتى وصول رجال الأمن العام والقبض عليها.

وأشار مصدر أمني إلى أن الأجهزة الأمنية ضبطت الفتاة بعد تحطيمها زجاج عدد من المركبات، في حين قدم عدد من مالكي المركبات شكوى رسمية بحقها، وسيتم توديعها الاثنين إلى القضاء.