ساحرة تتسبب فى وفاة طفلة في سريلانكا

المصدر: د ب أ

ألقت الشرطة في سريلانكا القبض على امرأة قامت بضرب فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات بالعصا بزعم طرد الأرواح الشريرة منها، مما تسبب في وفاتها.

كانت المرأة التي تدعي تخصصها في السحر قد وعدت الفتاة من بياجاما الواقعة على بعد 33 كيلومترًا شرق كولومبو ، بتخليصها من الأرواح الشريرة.

وقالت الشرطة إن المرأة ضربت الفتاة في أوقات مختلفة خلال ثلاثة أيام متتالية.

وتم القبض على والدة الضحية لمساعدتها للساحرة فى ضرب ابنتها.

وأفادت مصادر طبية بأن الطفلة توفيت يوم الأحد متأثرة بإصابات في أعضائها الداخلية.

ووجدت الشرطة أنه تم ستخدام خمسة عصي على الأقل في ضرب الطفلة وقد تكسرت بسبب الاستخدام المتواصل لها.

ولا يزال استخدام السحر مستمرا في سريلانكا، حيث يسود اعتقاد أنه قد يخفف الأمراض أو يساعد في حل النزاعات العائلية أو قضايا الأراضي وتلك المتعلقة بالأموال.

