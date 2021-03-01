جولة مرح جليدية على طريقة «دوامة الخيل»

المصدر: لابايارفي (فنلندا) - أ ف ب

أمضى فريق فنلندي أياماً عدة في العمل على إزالة الثلج، وقطع دائرة ضخمة من الجليد بالمنشار يبلغ قطرها أكثر من 300 متر، بهدف محاولة جعلها تدور في نهاية هذا الأسبوع فوق بحيرة متجمدة على طريقة دوامة الخيل في مدن الملاهي، سعياً إلى تحطيم الرقم القياسي العالمي لأكبر «جولة مرح جليدية».

ويقود جهود الفريق على بحيرة لابايارفي الشاسعة في غرب فنلندا المخترع ياني كابيليهتو.

ويقوم المبدأ على تنظيف مسار الدائرة الجليدية الضخمة من الثلوج وقطعها، ثم ربطها بمحرك قارب يكفل جعلها تدور على نفسها.

وقال المخترع الفنلندي لوكالة فرانس برس، إنه «أمر جنوني للغاية»، علماً أن فريقه إزال الثلج الذي كانت سماكته 40 سنتيمتراً في دائرة يتجاوز قطرها 900 متر.

ولكي يُعتمَد الرقم القياسي، ينبغي بالدائرة أن تنجز دورة كاملة واحدة على الأقل.

وأوضح تور فريديريك كارلسون، وهو أحد أعضاء الفريق، أن «الدوامة لن تدور إذا لم تكن دائرية تماماً».