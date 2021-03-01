خلايا لمفاوية تقتل ثلث «السرطانية»

المصدر: إعداد: فاتن صبح

حفّز عدم تجاوب مرضى السرطان مع العلاجات المرتكزة على عقد خلية تي القاتلة (CD8 T) فريقاً بحثياً من مركز ليمان لعلاج السرطان في سويسرا للتعاون مع جامعتي جنيف ولوزان ومعهد لودفيغ لأبحاث السرطان ومدرسة لوزان الاتحادية للفنون التطبيقية ومستشفى جامعة لوزان من أجل إجراء دراسة على خلية تي المساعدة (CD4 T).

وذكر موقع «أوريكا ألرت» أنه تبين للباحثين أن خلية «تي» المساعدة المذكورة، والتي شكلت موضع نقاش وجدل تستطيع لدى وضعها بشكل مباشر متصلة بالخلايا السرطانية قتل ما يصل إلى ثلثها. وتعتبر الدراسة التي نشرت في مجلة «ساينس أدفانسيس» في غاية الأهمية، ويمكنها أن توسع الأفق العلاجية القائمة على العلاج بخلية تي المساعدة (CD4 T) للمرضى الذين يقاومون العلاجات التقليدية.

وقال البروفيسور بيدرو روميرو من جامعة لوزان موضحاً: «تتمتع خلية تي المساعدة (CD4 T) بهامش أوسع من التخصصات العملانية من خلية تي القاتلة (CD8 T)، ولم نتمكن لوقت طويل من التأكد مما إذا كانت قادرة على التحول إلى عقد لمفاوية قاتلة».