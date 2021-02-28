استنشق مادة كيميائية ومات.. شاب سوري يقتل نفسه في الأردن

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدم شاب سوري في العشرينات من عمره على الانتحار باستنشاق مادة كيميائية في مدينة إربد الأردنية.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني، إن الشاب أقدم على قتل نفسه صباح اليوم الأحد، داخل شقته بواسطة استنشاق مادة كيميائية في منطقة الحي الجنوبي بمحافظة إربد.

وأوضح الناطق الإعلامي أن كوادر الدفاع المدني عملت على إسعافه إلى مستشفى الأميرة بسمة وما لبث وأن فارق الحياة.

وأضاف أن العمل جار على تطهير العمارة، وإخلاءها من السكان من قبل كوادر الدفاع المدني.