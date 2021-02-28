انتشال 9 أشخاص من تحت عقار منهار في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

انتشلت قوات الحماية المدنية بمحافظة أسيوط في مصر 9 أشخاص من تحت عقار منهار في مصر، مكثفةً جهودها لاستخراج بقية أفراد الأسر المقيمة بالمنزل من أسفل الأنقاض.

وأكد محافظ أسيوط، عصام سعد، حسبما ذكر موقع صحيفة "الدستور"، أنه تم تكليف نائبه والسكرتير العام بالمتابعة المستمرة لأعمال رفع الأنقاض واستخراج الأشخاص من أسفل الأنقاض ومتابعة الحادث أولاً بأول.

وكانت قوات الحماية المدينة قد نجحت، مساء أمس، في انتشال 4 أشخاص من أسفل أنقاض العقار المنهار بأسيوط، حيث تم نقل أحدهم إلى مستشفى أسيوط العام لعمل الفحوص والإسعافات اللازمة.

وأفادت التحريات أن العقار المنهار عبارة عن منزل ريفي مكون من 3 طوابق به 4 أسر ومبني بالطوب الأحمر بقرية أولاد بدر التابعة لمركز الفتح بأسيوط.