ماسة فريدة بسعر قياسي في مزاد بدبي مارس المقبل

المصدر: (إعداد: اليازية البدواوي)

لا تتوقف حكاية الجذب والتفرد في دبي، ففي كل يوم تعزز مكانتها وجهة للمبدعين والروائع في عالمنا، وهو ما تجلى أخيراً، في فعالية مزاد لماسة ضخمة تزن 242 قيراطاً، سينظم خلال شهر مارس المقبل، من قبل شركة روسية، مستهدفة بها هواة كل جديد ونادر، على أن يبدأ سعر المزايدة بأكثر من مليوني دولار.

وبحسب «نيويورك بوست»، من المقرر أن تعرض شركة «ألروسا»، أكبر منتج للماس الخام في العالم، حجرها الكريم النادر في مزاد دولي بإمارة دبي في 22 مارس المقبل، وقالت الشركة إن الألماس الخام الصافي الكريستالي يضاهي في حجمه البيضة الصغيرة، ما يجعلها إحدى أكبر الأحجار التي استخرجتها «ألروسا» هذا القرن.

«الماس الخام الذي من المحتمل أن يتيح قطعاً من الماس المصقولة أكبر من 100 قيراط، نادر للغاية في الطبيعة»، وفقاً ليفغيني أغوريف، رئيس مبيعات ألروسا. ولقد استخرج منذ أكثر من عقد من الزمن، ولكن بموجب القانون الروسي، كان يتوجب أولاً تقديم الماس الأكبر من 50 قيراطاً للمستودع المملوك للدولة في روسيا. يأتي المزاد بعد أشهر من بيع حجر روسي بنفسجي وردي عيار 14.8 قيراطاً بمبلغ يزيد على 26 مليون دولار.