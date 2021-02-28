37 ألف جنيه إسترليني لـ«بيضة ذهبية تاريخية»

المصدر: (دبي - البيان)

بيعت بيضة ذهبية لشركة كادبري، أصدرت قبل 38 عاماً، خلال مسابقة بحث عن كنز هزت بريطانيا في وقتها، بمبلغ قدره 37 ألف جنيه إسترليني. ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، كانت عشرات الشهادات قد دُفنت داخل صناديق عام 1983 في جميع أنحاء بريطانيا، تخول من يعثر عليها الحصول على بيضة من 250 غراماً من البيض المزخرف.

وقد اضطرت شركة الشوكولاته لإلغاء المسابقة، بسبب كثرة الشكاوى من أصحاب الأراضي، الذين أخافتهم جحافل الناس الذين كانوا ينقبون في الممتلكات والمواقع. وحتى لحظة إلغاء المسابقة، أُفيد عن المطالبة بست من 12 بيضة ذهبية.

لكن بيضة مزخرفة أكبر حجماً، رقمها «13»، مصنوعة من الذهب عيار 22 قيراطاً، لم يعرف عنها أحد، كانت قد منحتها الشركة في سحب جوائز لأحد تجار التجزئة لديها، كتعبير عن شكرها على المساعدة.

تلك البيضة بيعت بمبلغ نهائي قدره 37200 جنيه إسترليني.