يرتكب جريمة قتل متأثراً ببطل فيلم أجنبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدم مجرم في مصر على قتل سائق تاكسي في محافظة الإسماعيلية بست طعنات نافذة، بعد تأثره بمشاهدة فيلم أجنبي قتل فيه البطل أحد أعدائه بالطريقة نفسها.

واعترف المتهم خلال التحقيقات، حسبما ذكر موقع "اليوم السابع"، بأنه قرر قتل السائق متقمِّصاً دور الشخصية التي أُعجب بها في الفيلم، مستخدماً سكيناً بيد خشبية، ومرتدياً قفازاً لعدم ترك بصمات على السلاح المستخدم، إضافة إلى ترك هاتفه المحمول بمنزله أثناء التنفيذ.

وأوضح القاتل أن سبب ارتكابه الجريمة يرجع إلى خلافات عائلية سابقة بينه وبين المجني عليه، مشيراً إلى أنه استدرج السائق إلى خارج المنزل في ساعة متأخرة من مساء الخميس قبل الماضي، إذ نشبت بينهما مشاجرة انتهت بإصابة الضحية ثم قتله.

وكشفت تحريات مباحث قسم أول الإسماعيلية تفاصيل واقعة مقتل سائق التاكسي الذي عُثر عليه مقتولاً قبل أسبوع.

وكثفت وحدة المباحث تحرياتها حول المجني عليه وعلاقاته بأقاربه وزملائه في العمل، فيما تتبع ضباط البحث الجنائي هاتف المجني عليه وحركة السيارة داخل المدينة لمعرفة آخر من التقاهم قبل مقتله.

ونجح ضباط البحث في تحديد هوية 4 أشخاص من المشتبه فيهم بارتكاب الواقعة، وبتكثيف التحريات توصل الضباط إلى هوية مرتكب الواقعة، وتمكنوا من القبض على المجرم الحقيقي.

وأكدت التحريات أن المتهم سدد للقتيل طعنات أودت بحياته، ثم فر هارباً ومتخفياً بواسطة كمامة طبية يرتديها، إلا أنه تم التقاط بعض الصور له عبر كاميرات المحال والمنازل التي ساعدت على تحديد هويته.

يُذكر أن والدة المجني عليه المريضة أوضحت أن ابنها الراحل كان يقوم على رعايتها وخدمتها، لافتةً إلى أنها لا تستطيع القيام بأي عمل إلا بمساعدته.