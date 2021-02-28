يقرأ الطالع.. مخلوق غريب برأس امرأة وجسد ثعلب في باكستان

المصدر: البيان الإلكتروني

لم يكن يعلم الممثل الباكستاني ممتاز البيجوم أن تأديته لدور الثعلب في مكان سياحي بارز سيتحول إلى مقصد ومزار، يتوافد إليه الناس من كل حدب وصوب ليسألونه عن الطالع والمستقبل وحتى أسئلة الامتحانات.

ومع أن هذه الوظيفة غريبة من نوعها، إلا أن الممثل ممتاز البيجوم "33 عاماً" متحمس للغاية وهي مهنة أبيه قبله، يقول: "المهم أني أسعد الأطفال والزوار وسعادتهم تشعرني بالسعادة."

وبفضل ممتاز تحولت حديقة الحيوانات في كراتشي إلى واحدة من أهم المعالم السياحية الشهيرة، حيث يتهافت الزوار لمشاهدة هذا المخلوق الغريب أكثر من أي حيوان آخر، حتى يخبرهم بتوقعاته وتنبؤاته.

ولـ "ممتاز البيجوم" زوار منتظمون من طلاب المدارس الذين يزورونه بشكل روتيني ويسألونه عن نتائج امتحاناتهم كما تزوره الأمهات لمعرفة مستقبل بناتهن في الزواج ويسأله الآخرون كل أنواع الأسئلة حول مصيرهم، وهو يرد عليهم الواحد تلو الآخر.