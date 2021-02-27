خطأ تقني يضمن نجاح طلاب الصف الأول الثانوي في مصر

المصدر: البيان الإلكتروني

تسبب خطأ تقني تعرَّض له بعض طلاب الصف الأول الثانوي في مصر خلال امتحان الفصل الدراسي إلكترونياً، اليوم، في ضمان نجاحهم.

وقررت وزارة التربية والتعليم المصرية اعتبار الطلاب الذين تعرضوا لمشكلات تقنية خارجة عن إرادتهم في هذا الامتحان ناجحين بعد مراجعة جداول الحضور والغياب في المدرسة.

وقالت الوزارة، اليوم، عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، إنه "عُقد اليوم امتحان الفصل الدراسي الأول لمادتي اللغة العربية والأحياء للصف الأول الثانوي إلكترونياً من خلال لجان بالمدارس المختلفة بحضور 620,133 طالباً وطالبة في مختلف مدارس الجمهورية".

وأضافت أنه "تمكن 552 ألفاً و936 طالباً وطالبة من أداء امتحان اللغة العربية بنسبة 89.1%، بينما تمكن 569 ألفاً و213 طالباً وطالبة من أداء امتحان مادة الأحياء بنسبة 91.8%".

وأكدت أنه "تعرض نحو 10%؜ من الطلاب لمشكلات تقنية خارجة عن إرادتهم، ولذلك قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اعتبار كل منهم (اجتيازاً) في هذا الامتحان، بعد مراجعة جداول الحضور والغياب في المدرسة".